مدافع أرسنال: أوزيل لاعب مهم والجميع يقف بجواره

ربما لا يمضي أوزيل أفضل مواسمه مع المدفعجية لكنه يحظى بالدعم الكافي من لاعبي الفريق

أكد سوكراتيس باباستاثوبولش مدافع أرسنال، أن زميله مسعود أوزيل يشعر بالراحة الكاملة مع النادي الإنجليزي.

أوزيل توترت علاقته بشكل كبير مع مدربه أوناي إيمري هذا الموسم، حيث استبعده من معظم مباريات الفريق.

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صاحب الـ30 عاماً عاد للظهور مرة أخرى بقميص أرسنال، ليشارك في فوز المدفعجية على باتي بوريسوف البيلاروسي 3/0 أمس الخميس بالدوري الأوروبي.

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زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

سوكراتيس قال عن مشاركة أوزيل:"لعب بشكل جيد، مسعود لاعب رائع ويمثل أهمية كبيرة لنا عندما يكون جاهزاً للمباريات".

وأضاف:"بالطبع عندما لا تسير الأمور على ما يرام تكون هناك بعض الانتقادات، لكن عليك النظر لكل ما قدمه أوزيل السنوات الماضية".

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وتابع:"كلنا حوله ونساعده لأننا نحتاجه وندرك أهميته الكبيرة للفريق، تعرض للعديد من الإصابات والإعياء لكنه الآن في حالة جيدة".

ورغم ظهور صانع الألعاب الألماني بمستوى جيد ضد باتي بوريسوف، إلا أن التساؤلات لاتزال قائمة حول إمكانية ظهوره كأساسي ضد ساوثهامبتون بعد غد الأحد بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.