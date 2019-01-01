مدافع آرسنال بعد الريمونتادا: الجودة صنعت الفارق أمام أستون فيلا

الظهير الأيمن يؤكد أحقية آرسنال بالثلاث نقاط الثمينة

أعرب الظهير الأيمن لآرسنال كالوم تشامبيرس عن سعادته البالغة، بعد الفوز الثمين الذي تحقق مساء اليوم الأحد على حسب أستون فيلا بنتيجة 3-2، في ختام مواجهات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب النادي اللندني قرابة الساعة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع مايتلاند والفريق متأخر في النتيجة بهدف نظيف، مع ذلك نجح رجال المدرب أوناي إيمري في العودة إلى نتيجة المباراة، حتى بعد التأخر مرة أخرى في الشوط الثاني.

وعقب مدافع ساوثامبتون السابق على المباراة، قائلاً "بالطبع أنا سعيد للغاية، لقد تماسكنا وعملنا بجد، لذلك كنا الأحق بالنقاط الثلاث".

وأضاف في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس". "الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا كفريق، وأثبت أن لدينا الروح والجودة، لقد قاتلنا بحق من أجل الفوز بهذه المباراة".

وختم بالحديث عن صاحب هدف الفوز بيير إيمريك أوباميانج، بقوله "نتحدث عن مهاجم عالي الجودة، وكما قُلت، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بالجودة العالية، لكن أهدافه رائعة وحاسمة بالنسبة لنا".

⭕️ ليفربول كان قد تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمانشستر سيتي على نظام Scout7 من خارج النادي في عام 2013

◀️ سيتي توصلوا إلى تسوية لحل الأمر والحصول على تعويض مناسب



لكن لـ جوارديولا رأي آخر في هذا الشأن .. تعرفوا عليه من هنا 👇 pic.twitter.com/nNf6uF3g2H — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال لـ11 نقطة، ليحتل المرتبة الرابعة، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي ونقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، وسبعة عن المتصدر ليفربول.