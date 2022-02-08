"مدافعو الهلال ضد لوكاكو .. خلع وتمزق ورباط صليبي!"

يستعد الهلال لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ الأربعاء في الإمارات، وقد أبدى "ملك التوقعات"، حسن الصبحان، قلقه على مدافعي الفريق من مواجهة روميلو لوكاكو نجم هجوم النادي الإنجليزي.

بطل آسيا سحق الجزيرة بطل الإمارات في الدور الأول بستة أهداف مقابل هدف واحد، وسيلعب حال تخطى تشيلسي أمام بالميراس الذي هزم الأهلي المصري 2-0 في نصف النهائي اليوم.

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الصبحان، وكعادته، توقع نتيجة المباراة المرتقبة بين بطلي آسيا وأوروبا، وقد أكد فوز تشيلسي بنسبة مليار%، فيما لم يمنح الهلال أي فرصة لإحداث المفاجأة والتأهل للمباراة النهائية، وقد طالب المشجعين بالوقوف على أرض الواقع وعدم الانجرار خلف الآمال الكاذبة.

وتحدث "ملك التوقعات" في مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات عن مواجهة مدافعي الهلال مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي ذو البنية الجسدية القوية جدًا، وقد توقع، بشكل كوميدي ساخر، خروج المدافعين الأربعة مصابين من تلك المواجهة الصعبة.

إذ قال "لوكاكو سيلعب، مما يعني أن علي البليهي سيُصاب بخلع في الكتف، فيما جانج هيون سو دهس في العمود الفقري، أمام ياسر الشهراني فتمزق في المعدة، وسعود عبد الحميد رباط صليبي، لا حول ولا قوة إلا بالله".

الصبحان كان قد توقع اليوم خسارة الأهلي أمام بالميراس 2-0 أو 3-1، وقد خسر بالفعل بهدفين نظفين، وتوقع أيضًا فوز إنتر على روما في كأس إيطاليا 2-1، وهو ما حدث بالفعل لكن بنتيجة 2-0.