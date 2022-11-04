مدافعه السابق: لدي مستحقات لكني لن أشكو الأهلي، وكنت سأقنع غريب بالبقاء

لاعب الأهلي السابق يكشف بعض الأسرار

كشف معتز هوساوي مدافع التعاون عن وجود مستحقات مالية له لدى ناديه السابق الأهلي، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لن يشكوه أبدًا للجهات المسؤولة.

المدافع صاحب الـ30 عامًا تخرج من الفئات السنية في الأهلي ولعب مع الفريق الأول منذ عام 2015 حتى رحل عنه في يناير الماضي باتجاه التعاون، وقد أكد خلال حديثه في برنامج "مع عزيز" أنه كان يرغب بالبقاء مع الفريق.

وأضاف "لم أكن أرغب بالرحيل عن الأهلي، كنت قد توصلت لاتفاق على تجديد العقد مع الإدارة وتحديدًا موسى المحياني، كان لدي عدة عروض وأجلت البت بها حتى توقيع العقود رسميًا، وصلني عرضين رسميين من الشباب والتعاون وآخرين من الاتحاد والفيصلي".

تابع "أخبروني قبل غلق فترة الانتقالات بأسبوعين أو ثلاثة بعدم الحاجة إلي وأنهم مستعدون لمنحي مستحقاتي المالية المتأخرة حال وقعت لأي نادٍ آخر، انتقلت للتعاون ولم أحصل على كامل مستحقاتي بعد، لكني بالتأكيد لن أتقدم بشكوى ضد الأهلي".

أضاف حول وضع زميله السابق "عبد الرحمن غريب سبق وأراد الرحيل عن الأهلي لأنه لا يلعب أساسيًا مع المدرب بيسنيك هاسي، كان يشعر أنه يستحق اللعب أساسيًا، وقد تحدثت معه وأقنعته بالبقاء، كان لدي تأثير على بعض لاعبي الأهلي ومنهم غريب. لو كنت موجودًا لأقنعته بالبقاء وعدم الرحيل إلى النصر".

يُذكر أن عبد الرحمن غريب انضم إلى النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بعد رفضه الاستمرار مع الأهلي عقب الهبوط إلى دوري يلو.