مخيتاريان يغيب حتى فبراير بسبب كسر في القدم

مخيتاريان آخر صحايا إصابات آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت التقارير الصادرة اليوم الإثينين أن النجم الدولي الأرميني هينريك مخيتاريان سيغيب عن صفوف آرسنال حتى منتصف فبراير القادم، بعدما أشارت الفحوصات إلى معاناته من كسر في القدم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مخيتاريان قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، والتي فاز فيها آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض مخيتاريان لإصابة إثر تدخل قوي مع لاعب بيرنلي، ليخرج من المباراة مصابًا دون أن يتم التعرف على نوع الإصابة أو مدى خطورتها.

وخضع اللاعب الأرميني مخيتاريان للفحوصات الطبية أمس الأحد، ليتبين على إثرها معاناته من كسر بسيط في مشط القدم، سيغيب على إثره لنحو شهرين.

وكان مخيتاريان قد بدأ في استعادة مستواه مؤخرًا، حيث قدم مباراة كبيرة وسجل هدفين في شباك ساوثهامبتون الأسبوع المقبل، ولكن سوء الطالع كان له رأي آخر.

يذكر أن مخيتاريان كان قد عانى من إصابة في بداية الموسم، وغاب على إثرها نحو ثلاثة أسابيع عطلت من انطلاقته لهذا الموسم.