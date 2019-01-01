مخيتاريان: أرغب في استعادة شغفي الذي فقدته في أرسنال

مخيتاريان لم يستطع إثبات نفسه مع أرسنال في الفترة التي قضاها معهم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يأمل هنريك مخيتاريان، لاعب روما الإيطالي، أن يستعيد شغفه بكرة القدم من جديد بعد فقدانه أثناء رحلته في أرسنال.

وسيخوض اللاعب الأرميني الموسم الحالي، في الدوري الإيطالي مرتدياً ألوان روما على سبيل الإعارة من أرسنال.

وقال في تصريحات للإعلاميين: "الآن أنا لاعب في روما وتركيزي كله مع فريقي الجديد".

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وواصل: "هذه ليست خطوة للخلف بالنسبة لي، أحب الاستمتاع بلعب كرة القدم، بغض النظر عن المكان في إنجلترا لم أعد أشعر بهذا الشعور".

وتابع: "لن استسلم وسأقاتل حتى النهاية، لست خائفاً من الضغط الدوري الإيطالي، لقد اعتدت على هذا، إنها فرصة عظيمة لقد قبلت عرض روما على الفور".

وانضم اللاعب صاحب الـ 30 عاماً إلى أرسنال في يناير 2018، قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع أليكسس سانشيز لاعب أرسنال في ذلك الوقت.