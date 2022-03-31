مخططات برشلونة .. دخل قد يصل إلى مليار يورو في سنوات محدودة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية إدخال إدارة نادي برشلونة ما يقارب من مليار يورو لخزائن النادي في خلال ال 12 عامًا المقبلين.

وكان نادي برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع شركة سبوتيفاي منذ مدة لرعاية النادي الكتالوني في المواسم القادمة.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي البلوجرانا بإمكانه زيادة الأرقام المتداولة وذلك عبر عمله لبعض الأمور التجارية التي من شأنها أن تزيد من الدخل.

رعاية قمصان برشلونة

سيترك العقد المبرم بين نادي برشلونة وسبوتيفاي ما لا يقل عن 435 مليونًا في خزائن البلوجرانا.

وأشار التقرير أن قميص الفريق الأول للرجال والسيدات سيدخل 240 مليونًا في أربع سنوات، وتشمل مدة الاتفاق على مقدمة القميص فقط.

أما عن ملابس التدريبات، فالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، حيث سيحصل نادي برشلونة على 5 ملايين يورو في الموسم الواحد مقابل الملابس التدريبية للفريق الأول للرجال والسيدات، أي أنهم 15 مليون يورو في الأعوام الثلاث المقبلة.

تسمية ملعب الكامب نو

ضع في اعتبارك أن الاتفاقية لتغيير اسم الملعب مدتها اثني عشر عامًا، لكن القميص الرسمي لمدة أربعة مواسم وملابس التدريب لثلاثة مواسم.

بعبارة أخرى، قد ينتهي الأمر بشركة سبوتيفاي بدفع أموال أكثر بكثير لبرشلونة، إذا انتهى الأمر بتجديد هاتين الاتفاقيتين لاحقًا، حيث سيكون لها حق الرفض كما هو إلزامي عادةً في هذا النوع من الاتفاقيات.

وأوضح التقرير أنه في حالة الحفاظ على نفس المبلغ الذي يدفع حاليًا فإن النادي الكتالوني سيحقق ما يقارب من 960 مليون يورو في ال 12 عامًا المقبلين.

علمًا بأنه يمكن زيادة هذه الأرقام، فمع الوقت يزداد اسم برشلونة قوة ولمعانًا في علامته التجارية والتسويقية.

استغلال كل مساحة في القميص

أشار التقرير أن النادي الكتالوني له حق التصرف في تسويق "كم القميص" الذي يشارك به الفريق في المباريات.

كما أعلن جوان لابورتا، أن برشلونة لديه حاليًا ما يصل إلى ستة عروض لتلك المساحة على قميص برشلونة.

ويتراوح نطاق المبالغ الاقتصادية المعروضة على طاولة النادي بين 10 ملايين يورو و15 مليون في الموسم الواحد.

برشلونة يطمح في المزيد

أوضح التقرير أنه بجانب توقيع الاتفاقية مع سبوتيفاي، فإن النادي الكتالوني يفكر في بيع 49% من ستوديوهات برشلونة.

مع وجود بند في العقد ينص بحق إعادة الشراء للنادي الكتالوني فيما بعد، وهي بعض الأفكار المطروحة لضخ المزيد من الأموال في خزائن البلوجرانا.

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