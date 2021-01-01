مخدرات ونساء .. تسجيلات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة مارادونا

غضب كبير في الأرجنتين من الطبيب المعالج

كشفت وسائل الإعلام عن تسجيل صادم جديد لطبيب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للنجم الراحل قبل أيام من المحاكمة بخصوص الإهمال والتسبب في وفاته

مارادونا رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي بعد متاعب صحية، وفُتحت تحقيقات عن المسؤولية الطبية للأطباء المسؤولين عن عنايته.

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ونشرت "infobae" المزيد من التسجيلات الخاصة بالطبيب المعالج لمارادونا ليوبولدي لوكي، والتي تكشف الإهمال في التعامل مع حالة الأرجنتيني.

ويظهر أحد التسجيلات بين الطبيب ومساعده كيف كان يتم تهريب الممنوعات لمارادونا: "تشارلي بالأمس سمح بدخول فتاة له حتى يتخلص من دييجو، أعطاه أيضاً سيجارة حشيش وبيرة".

وأضاف: "لا يمكنني تحمل فكرة أن يعطيه تشارلي مخدرات ولا أعرف كيف أوقف الأمر، الآن هو يدخن يومياً، هو يطلب من الحراس التدخين".

وفي تسجيل آخر يقول الطبيب: "وجدت بقايا ماريجوانا في كل مكان تم تقطيعها، يمكنك شم الرائحة في المنزل، الحراس لا ينامون خوفاً من دخول دييجو في المتاعب".

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وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ أسابيع قبل وفاته.