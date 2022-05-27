"مخدرات كولومبيا".. لافتة دعم من جماهير ليفربول لدياز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لافتة دعم أم رسالة مهينة للكولومبي المتألق؟

رفع بعض من جماهير ليفربول الذين يستعدون للتوجه إلى ملعب سان دوني في باريس لدعم الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا لافتة دعم للويس دياز، ولكنها قوبلت بعاصفة من الانتقادات.

اللافتة حملت صورة دياز وشعار ليفربول وكتب عليها: "فقط أفضل ما في كولومبيا يمكنه المرور عبر جمارك ليفربول!".. في إشارة إلى شهرة كولومبيا في تجارة وتهريب المخدرات.

أثار هذا موجة عارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين عبر تويتر: "مع احترامي هذه صورة نمطية سيكرهها دياز" بينما علق آخر قائلًا: "أتمنى فقط ألا يرى لويس (دياز) هذا!".

بينما كتب ثالث: "حسنًا، لقد أهنتم دياز وبلده مرتين، مرة عن طريق الخطأ في كتابة اسم البلد، والثانية بتصدير صورة نمطية عنه".

Well done. You managed to insult Luis Díaz’s country twice. By misspelling Colombia and stereotyping the nation into this drug-infested country cause you get all your cultural lessons from Narcos. https://t.co/AjzPqBYnqT — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 26, 2022

دياز البالغ من العمر 25 عامًا، والذي انضم في يناير إلى ليفربول قادمًا من بورتو مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، يطمح بأن يقود الريدز للفوز بأغلى الألقاب في القارة الأوروبية وهو دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

منذ وصوله إلى ليفربول في يناير، سجل دياز 6 أهداف وصنع 5 في 25 مباراة خاضها بقمصان الريدز.

اقرأ أيضًا..

لا يثير غضب مدريد فقط.. مبابي يشعل الجدل في أمريكا الجنوبية

هل ينتقل صلاح من ليفربول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

ليفربول مستعد لدفع الشرط الجزائي لضم نجم برشلونة