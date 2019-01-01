مختار مختار: نسعى لضمان البقاء أمام الزمالك

مدرب الإنتاج الحربي يتحدث عن مواجهة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مختار مختار، مدرب فريق نادي الإنتاج الحربي، على أن هناك حالة من التركيز داخل صفوف الفريق، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري.

الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي مساء يوم الخميس المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مختار قال خلال تصريحات صحفية: "الإنتاج الحربي لم يضمن البقاء في الدوري، وطلبت من اللاعبين تحقيق نتائج إيجابية في مباراتي الزمالك ووادي دجلة".

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مدرب الإنتاج الحربي أشار إلى أن الجهاز الفني قادم بدراسة الزمالك بشكل جيد، ويعلم جيدًا الدفعة المعنوية الكبيرة التي يحصل عليها الفريق، بعد التتويج بالبطولة الإفريقية.

وشدد مختار على أن الإنتاج الحربي تعرض لحالة من غياب التوفيق، تسببت في وضع الفريق الآن، بسبب كثرة الإصابات والغيابات، وأيضًا الأخطاء التحكيمية.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر ف ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، ويحتاج لنقطة واحدة لضمان البقاء في الدوري.