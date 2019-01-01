مختار مختار: التحكيم كان قاسيًا على الإنتاج أمام الأهلي

المدير الفني للفريق الحربي يرى ان قرار الحكم ليس عادلًا بطرد محمود حمادة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حمّل مختار مختار؛ المدير الفني للإنتاج الحربي، مسؤولية قلب مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي، الحكم محمد الحنفي، مسؤولية قلب مجريات المباراة.

وكان الحنفي قد قرر إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه محمود حمادة؛ لاعب الفريق الحربي، في الدقيقة 65، بعد اعتدائه على رمضان؛ صبحي؛ لاعب الشياطين الحمر، دون كرة، مع الاكتفاء بإنذار الأخير.

لاسارتي يتحدث عن سلبية الأهلي وسبب تمسكه بخطته وتغيير الشحات

مختار قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قرار الحكم بطرد حمادة كان قاسيًا، الموقف لا يستدعي الطرد، هناك مواقف أكثر عنفًا في مباريات أخرى والحكام تمررها بصورة عادية، لأن الاحتكاكات واردة في كرة القدم، وحتى إذا كان الموقف يستدعي الطرد فلمَ لم يحصل رمضان كذلك على الكارت الأحمر؟".

وأضاف: "الطرد قلب أحداث المباراة تمامًا، وكان من العدل أن يطرد اللاعبان وليس لاعب الإنتاج فقط".

وحقق الشياطين الحمر الفوز أمام الفريق الحربي بهدف نظيف، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 42 في المركز الثانين بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس بجدول الترتيب.