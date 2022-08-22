مخاوف من تأجيل المباراة .. تواجد أمني مُكثف في محيط أولد ترافورد

أحداث الموسم الماضي تسيطر على العقول قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول

يتأهب الجميع في مدينة مانشستر، ليس فقط من أجل قمة اليونايتد ضد ليفربول على مسرح الأحلام، لكن الأحداث التى تحيط ملعب الأولد ترافورد هي من خطفت الأنظار مبكرًا.

ختام الجولة الثالثة من البريميرليج تشهد استقبال مانشستر يونايتد الذي هُزم في الجولتين الأولى والثانية، لنادي ليفربول وهو الآخر ليس أفضل حالًا حيث تعثر متعادلًا في أول مباراتين، لكن المأتم الحقيقة في معسكر الشياطين الحمر.

وتستعد جماهير مانشستر يونايتد، لإقامات تظاهرات كبيرة خارج محيط ملعب أولد ترافورد، مطالبة برحيل عائلة جليزر المستحوذة على الشياطين الحمر منذ 2005.

قوات أمن وتظاهرات تهدد قمة مانشستر يونايتد وليفربول

وكشف مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن الساعات القادمة ستشهد توافد كبير من جماهير مانشستر يونايتد التى تستعد للتظاهر في محيط مسرح الأحلام.

وحسب ما أورد سيتواجد أكثر من 10 آلاف من جماهير مانشستر يونايتد أمام ملعب أولد ترافود، للتظاهر ضد عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأكد موفد بي إن سبورتس أن أنصار مانشستر يونايتد سيتظاهرون للتعبير عن غضبهم وسخطهم من إدارة النادي، والمستوى الباهات للفريق كذلك كما سيُطالب جماهير الشياطين الحمر برحيل الملاك.

وتوجد مخاوف من اقتحام الجماهير للملعب، مثل ما حدث في الموسم الماضي، مما تسبب في إلغاء المباراة ويشهد محيط الملعب تواجد أمني مكثف لمنع تكرار الحدث.

وأشار مراسل قناة بي إن سبورتس أنه قد يتم تأجيل اللقاء بسبب مظاهرات جماهير مانشستر يونايتد المنتظرة.

وأفاد المراسل أنه تم وضع حواجز في الطرقات المؤدية للملعب ونقاط أمنية، من أجل حماية حافلة مانشستر يونايتد وكذلك ليفربول، لمنع الجماهير من التعرض لها.

يذكر أن مباراة الموسم الماضي شهدت أحداث مشابهة حيث تأجلت المباراة بعد أن اقتحم مشجعو الشياطين الحمر أرض الملعب قبل انطلاقها احتجاجًا على ملاك النادي.

وتم تأجيل اللقاء بعد مرور ساعة من موعد انطلاقه حينها، بسبب الاعتبارات الأمنية والسلامة المتعلقة بالمحتجين وفقًا لما أورده مانشستر يونايتد في بيان رسمي آنذاك.