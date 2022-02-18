مخاوف من إريكسن جديد .. ماديسون يثير ذعر ليستر بدوري المؤتمر

حالة من الذعر تسبب فيها جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي، بعد سقوطه من دون أي التحام خلال مبارة الفريق بدوري المؤتمر الأوروبي.

ليستر نجح في الفوز على ريندرز بنتيجة 4/1 في إطار مرحلة تصفيات خروج المغلوب من البطولة، ليضمن التأهل بنسبة كبيرة قبل لقاء الإياب في الدنمارك.

وسقط ماديسون خلال هذه المباراة من دون أي سبب واضح، ليعيد إلى الأذهان ما حدث للدنماركي كريستيان إريكسن في يورو 2020.

ماذا حدث لماديسون؟

فشل النجم الإنجليزي في إكمال المباراة، ولعب لمدة 20 دقيقة ليخرج بعد سقوطه من دون أي تدخل للاعبي الفريق الخصم.

وقالت تقارير إنجليزية إن الطاقم الطبي لليستر اضطر لفحص نبض اللاعب من أجل التأكد من سلامته وعدم وجود مشكلة تؤثر على حياته.

وبعد بعض الفحوصات الروتينية السريعة، غادر ماديسون أرض الملعب متجهًا إلى الغرفة الطبية لإجراء المزيد من الفحوصات.

كيف تحدث رودجرز عن الأزمة؟

وتسببت الحادثة في حالة من التوتر العام في الأجواء رغم الفوز الساحق على الضيوف، حيث كان الجميع يشعر بالخوف حول ما حدث لماديسون ليخرج المدير الفني للفريق لتوضيح الأمر.

ومن جانبه قال مدرب الفريق بريندان رودجرز لشبكة "بي تي سبورت":"إنه لم يكن على ما يرام لذلك قررنا إخراجه، ولكني تحدث معه بعدها وهو في حالة جيدة الآن".

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