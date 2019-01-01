مخاوف أمنية تهدد ديربي ميلانو

الديربي بعد أقل من أسبوعين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

افادت تقارير أن سيتم إغلاق أجزاء من ملعب "جيوسيبي مياتسا" قبل مباراة الديربي المرتقبة بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي بسبب مشاكل بالمدرجات.

وبلغت مبيعات المباراة المقررة ضمن الجولة الرابعة للسيري آ بالحادي والعشرين من سبتمبر حتى الآن 60 ألف متفرج من إجمالي سعة الملعب البالغة 82 ألفاً.

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وذكرت "لاجازيتا" أن سيتم إغلاق جزء سعته 2400 متفرج من الملعب بسبب التخوف من وجود ذبذبات في ذلك المدرج، مما دفع بلدية ميلانو للإخراجه من عملية البيع.

وأشارت الصحيفة أن الذبذبات تم الإحساس بها للمرة الأولى في مباراة إنتر وأتالانتا الموسم الماضي بالأجزاء التي يحتلها الكورفا الخاصة بالفرقتين خلف المرمى.

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وستكون مباراة الديربي المقبلة بضيافة الروسونيري كما كان الحال بالإياب الموسم الماضي، اللقاء الذي انتهى بانتصار إنتر 3-2.

ويملك إنتر حالياً ست نقاط بعد مباراتين، بينما حصد ميلان ثلاثة من انتصار وخسارة بالجولات الأولى للسيري آ.