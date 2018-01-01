محمود وادي على رأس قائمة فلسطين لكأس آسيا 2019

المنتخب الفلسطيني يستعد للمشاركة الثانية تاريخيًا له في كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، عن قائمته التي سيشارك بها في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، كلًا من: "خالد عزام، سعدو عبد السلام، أحمد قطميش، محمود عيد، صالح شحادة".

وشهدت القائمة تواجد محمود وادي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي.

وضمت القائمة التالي:

"توفيق علي، مصطفى كبير، محمد باسم، محمد صالح، تامر صلاح، شادي شعبان، مصعب بطاط، جوناثان زوريلا، تامر صيام، سام مزاعبة، ياسر اسلامي، خالد سالم، جاكا جبيشة، عبد الله جابر، عبد اللطيف البهداري، عمر قدورة، بابلو برافو، عدي الدباغ، محمود وادي، نظمي البدوي، أليكس نصار، رامي حمادة، محمد درويش".

حجازي يتحدث لـ جول 🗣️ بعد تواجده في قائمة #جول25 للأفضل في 2018 ويكشف عن البطولة التي يتمنى الفوز بها 👀https://t.co/fHFrf0dcbB pic.twitter.com/3lNT1vZAg1 — جول مصر (@goaleg) December 26, 2018

ويقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية بكأس آسيا، والتي تضم أيضًا استراليا والأردن وسوريا.

مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 2019، هي الثانية في تاريخه، بعدما شارك في النسخة الأخيرة التي أقيمت في استراليا.