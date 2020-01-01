محمود متولي يُربك فايلر .. ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الزمالك

إصابة قوية لمحمود متولي مدافع الأهلي

تعرض محمود متولي لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نظيره أسوان ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

ويتقدم الأهلي حاليًا بالنتيجة بهدف دون رد بعد انتهاء الشوط الأول، حيث أحرز الهدف الأنجولي جيرالدو، حيث تعرض متولي للإصابة وخرج وشارك بدلًا منه ياسر إبراهيم.

ووفقًا لما أعلنت عنه قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، بين شوطي اللقاء، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود متولي هي قطع في الرباط الصليبي.

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وسيفقد الأهلي اللاعب في مباراة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز المقرر لها الجمعة المقبلة، حيث يعد من العناصر الأساسية في فريق القلعة الحمراء.

ومن المفترض أن يجري محمود متولي أشعة للكشف عن حجم الإصابة، من أجل معرفة احتياج التدخل الجراحي أم لا، والإجراءات الذي سيتبعها خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي من أهم الصفقات المنضمة مؤخرًا للأهلي تدعيمًا لدفاعات القلعة الحمراء، حيث استمرت المفاوضات لفترة طويلة للغاية.