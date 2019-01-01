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تقارير: الأهلي يسعى لضم كهربا في "صفقة القرن"

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هل يخطف الأهلي كهربا من الزمالك؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول نية النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق الزمالك، وهو ما أطلق عليه البعض "صفقة القرن" للقلعة الحمراء.

الإعلامي المقرب من النادي الأهلي محمد الليثي، كان قد خرج بتصريحات يؤكد خلالها أن القلعة الحمراء ستستغل عدم توثيق الزمالك لعقد كهربا باتحاد الكرة، ويفاوضونه للتعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك مصدرًا بالأهلي يؤكد على أن هناك مفاوضات بالفعل مع محمود كهربا، وأن الأخير عقد جلسة مع عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

غياب كهربا عن تدريبات الزمالك، رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها، وراءه المفاوضات مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

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الأهلي أراد التأكد من صحة موقفه حال التعاقد مع كهربا، وقام بإرسال صورة من عقد اللاعب مع الزمالك، إلى بعض القانونيين بالاتحاد الدولي، لمعرفة أحقيته في التوقيع معه.

ومن جانبه طلب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، من عدلي القيعي عدم إتمام الصفقة إلا بعد التأكد من قانونية الأمر، لكي لا يضع القلعة الحمراء في موقف محرج.

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