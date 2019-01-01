تقارير - محمود كهربا في مقر الأهلي للتتوقيع على عقود انضمامه

كهربا يوقع على عقود انضمامه للأهلي.

يتواجد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب منتخب مصر، في مقر النادي الأهلي، من أجل التوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تواجد في منزل كهربا صباح اليوم الخميس، وأتم كافة الاتفاقات مع اللاعب.

توفيق غادر منزل كهربا، بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة الأمور، وتوجه نحو مقر النادي الأهلي لتجهيز العقود، تمهيدًا لتوقيعها من جانب كهربا.

كهربا توجه من منزله إلى مقر النادي الأهلي، من أجل التوقيع على القود رسميًا، ليتم التقاط أول صورة له بقميص القلعة الحمراء.

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ووافق محمود كهربا على نزول قيمة التعاقد إلى 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ليتوافق مع لاعبي الفئة الأولى في الأهلي.

ومن جانبه تعهد الأهلي بتحمل الشرط الجزائي الذي دفعه كهربا لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، والذي يبلغ قيمته 400 ألف يورو.

جاء ذلك بعدما رحل كهربا عن الزمالك، حيث لم يوثق مسؤولي القلعة البيضاء العقود، ليرحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ العقد خلال معه خلال شهر ديسمبر الجاري.