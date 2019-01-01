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الدوري المصري الممتاز

محمود علاء جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري

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محمود علاء مدافع الزمالك يعود إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يعود محمود علاء، مدافع الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البطولة المحلية، على ملعب برج العرب السبت المقبل.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن محمود علاء اقترب من العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن لقاء بتروجيت الأخير بسبب الإيقاف.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بتروجيت في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد، ليواصل تعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للحفاظ على الفارق في صدارة الدوري مع أقرب منافسيه خلال الأسابيع المقبلة، سعيًا في التتويج بالبطولة بالموسم الحالي.

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