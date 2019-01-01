النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

محمود علاء جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري

آخر تحديث
التعليقات()
محمود علاء مدافع الزمالك يعود إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يعود محمود علاء، مدافع الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البطولة المحلية، على ملعب برج العرب السبت المقبل.

سولشار: فيرجسون يثق بنا، فنحن مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن محمود علاء اقترب من العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن لقاء بتروجيت الأخير بسبب الإيقاف.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بتروجيت في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد، ليواصل تعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للحفاظ على الفارق في صدارة الدوري مع أقرب منافسيه خلال الأسابيع المقبلة، سعيًا في التتويج بالبطولة بالموسم الحالي.

الموضوع التالي:
الاتحاد السعودي يكشف عن جدول مباريات الدور الثاني
الموضوع التالي:
جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال
الموضوع التالي:
الأهلي يسعى لتجهيز وليد أزارو لمواجهة بيراميدز
الموضوع التالي:
رسميًا - أحمد حمدي ينتقل من الأهلي للجونة على سبيل الإعارة
الموضوع التالي:
جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر
إغلاق