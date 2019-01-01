محمود علاء: استضافة مصر للبطولة أكبر حافز لنا وليست سبباً للضغط

حديث أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمود علاء مدافع منتخب مصر، على أن استضافة مصر للبطولة، يعطي اللاعبين حافزاً من أجل تحقيقها وليس كما يقال أن يكون هذا سبباً في الضغط عليهم.

وساهم علاء في فوز منتخب بلاده بهدف نظيف على زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية على استاد القاهرة، كما حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وقال محمود علاء في تصريحات عقبت اللقاء: "أهنئ الشعب المصري على المكسب في اول مباراة، البطولة على أرضنا تعطينا حافز أكثر لتحقيقها وليس يسبب علينا ضغط".

وتابع: "الجميع يحاول يثبت نفسه أنه يستحق ارتداء قميص منتخب مصر، كل واحد لديه حافز من أجل إسعاد الجماهير، يجب أن يتحسن مستوانا، هدفنا هو الفوز بالبطولة".

وواصل: "نحاول أن نسير المباراة على طريقتنا، كان هناك حذر دفاعي في الشوط الثاني، أخبرنا أجيري أن نقف في الخط الخلفي لنا، بتركيز وبعدد أكثر من مهاجمي زيمبابوي".

الجدير بالذكر ان المنتخب المصري، يستعد لمواجهة الكونغو في الجولة الثانية من البطولة والمقرر إقامتها الأربعاء القادم، بينما يلعب مع أوغندا يوم الأحد 30 يونيو.