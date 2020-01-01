محمود الخطيب يعتذر عن عدم الحضور في حفل الاتحاد الإفريقي

رئيس الأهلي لن يستطيع حضور حفل الاتحاد الإفريقي لاختيار الأفضل.

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم قدرته على الحضور، في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي سيقام لاختيار الأفضل في القارة السمراء، لعام 2019.

وتقام حفل اختيار الأفضل في قارة إفريقيا، غدٍ الثلاثاء، في سهل حشيش، بمدينة الغردقة في مصر، حيث تم دعوة الخطيب لحضور الحفل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا، يعلن فيه اعتذار الخطيب عن حضور حفل الأفضل، موجهًا الشكر إلى كاف.

الأهلي أكد أن حالة الإجهاد التي يعاني منها الخطيب، بعد عودته من رحلة علاجية في فرنسا، ثم أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، تسببت في عدم قدرته على التواجد في الحفل.

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الخطيب أكد على تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الاتحاد الإفريقي ورئيسه، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في "كاف"، بتنظيم حدثًا رائعًا يليق بالقارة الإفريقية، والقائمين على الاتحاد الإفريقي، والنجوم المكرمين في هذه الاحتفالية، والتي كان يتمنى المشاركة فيها.

رئيس الأهلي عبر عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية، بمشاركة أبناءها من الكوادر المختلفة، والذين سوف يساهموا مع زملائهم من الاتحاد الإفريقي، لإنجاح هذا الحدث الذي يسعد به كل المنتمين للقارة السمراء.

وينافس طارق حامد لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، مع التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي.