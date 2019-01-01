صور - محمود الخطيب يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس أفريقيا 2019

الفراعنة تفصلهم 48 ساعة عن انطلاق مشوارهم في النسخة 32

متابعة - عبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل

حرص محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، على حضور المران قبل الأخير لمنتخب مصر، لمؤازرة اللاعبين قبل استهلال مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

النسخة الـ32 من الكان تستضيفها بلاد الفراعنة للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.

خاص جول - خاما بيليات: مستعد لمصر جيدًا وصلاح سيكون نقطة تحول

ووصل الخطيب منذ قليل، إلى استاد الكلية الحربية، حيث تقام تدريبات كتيبة المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني، لتحميس اللاعبين على إعادة اللقب القاري لأحضان مصر مرة أخرى.

الفراعنة خاضوا خلال الأيام الماضية مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، وفازوا بكلتيهما 1-0 و3-1 على الترتيب.

ومن المقرر أن تستهل كتيبة أجيري مشوارها بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو الجاري ثم الكونغو في يوم 26 ثم أوغندا في 30 من الشهر ذاته.