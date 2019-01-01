محمود الخطيب: فخور بنجاح في تنظيم أمم إفريقيا ورغبت في العودة للملاعب
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن فخره لما حققته مصر من نجاحات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
الخطيب قال خلال تصريحات على هامش قرعة كأس أمم إفريقيا 2021: "شاهدنا حدثًا تاريخيًا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر، وقد يكون التنظيم إنجاز كبير".
سرئيس الأهلي تابع: "مصر نجحت في الحصول على حق التنظيم قبل 5 أشهر فقط من انطلاق البطولة، ولكن ظهرنا بالشكل الأفضل".
🇿🇦 تقارير صحفية 🗞️:— جول مصر (@goaleg) July 18, 2019
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وكشف الخطيب عن أنه بعد مشارهدت أرضيات الملعب والمباريات، شعر بالرغبة في العودة إلى الملاعب مرة أخرى".
وتختتم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مساء غدٍ الجمة، بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.