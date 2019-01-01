محمود الخطيب: لن نترك حقوقنا بعد الإساءة لنا
أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أن ناديه تعرض لموسم صعب للغاية، استطاع أن يحقق خلاله لقب الدوري الممتاز.
الخطيب قال خلال تصريحات بالاحتفالية: "الموسم كان صعبًا للغاية، بسبب ضغط المباريات، والإصابات التي تعرض لها الفريق، خاصة في بداية الموسم".
رئيس الأهلي تابع: "غياب الجماهير عن الحضور في المباريات، زاد من صعوبة الموسم، لأنه هو الشيء الأساسي".
وتحدث محمود الخطيب عن المحاولات لإفشال النادي الموسم الماضي: "تعرضنا للإساءة، ولكن الأهلي لن يترك حقوقه، وإنما سيحصل عليها بما يتناسب معه وبالقانون واللوائح المنظمة".
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بيبو واصل: "لن ننزل إلى ذلك المستوى، لأنه ليس من قيمة النادي الأهلي".
واختتم رئيس الأهلي تصريحاته قائلًا: "متمسكون بتفعيل القانون واللوائح الموجودة باتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، وهذا هو هدفنا".
ويقيم الأهلي احتفالية بتسليم درع الدوري موسم 2018/2019، بعد تتويجه باللقب على حساب الزمالك وبيراميدز.