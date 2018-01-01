محمد يوسف: مازال لدينا الأفضل وهذا سبب إهدار الفرص

المدير الفني للأهلي يعلق على فوز فريقه على جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي، على أنه كانت يتمنى أن تنتهي مباراة جيما الإثيوبي بعدد أكبر من الأهداف.

الأهلي فاز على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة "كان يجب علينا تسجيل أكثر من هدفين، من أجل تأمين المباراة قبل لقاء العودة، ولكن لم نستغل الفرص بشكل أفضل". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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محمد يوسف تابع "سبب إهدار بعض الفرص قلة الثقة وفقدان التركيز، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى العمل الفردي لترجمة تلك الفرص إلى أهداف".

المدير الفني للأهلي أردف "نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، هذا الأمر يجعلنا لا نرغب في زيادة المجهود على اللاعبين".

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ويرى محمد يوسف أن لاعبه وليد سليمان، يستحق أن يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مؤخرًا مع الأهلي.

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًأ "أتمنى وأطمح بأن نكون أفضل خلال الفترة المقبلة، لأن لدينا أفضل مما نقدمه حاليًا".

الأهلي يستعد لمواجهة جيما الإثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.