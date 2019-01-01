محمد يوسف: تغييرات لاسارتي لعبت دورًا كبيرًا في الانتصار على الجونة

مدرب الأهلي يشيد بتغييرات لاسارتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، على أن فريق استحق الفوز على الجونة، بعدما كان متأخرًا بهدف، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد.

يوسف قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ما حدث في لقاء الفريقين بالدوري الأول، تكرر في مباراة اليوم، بعد تقدم الجونة بهدف، رد الأهلي بهدفين".

مدرب الأهلي تابع: "الفريق حقق العديد من المكاسب اليوم أمام الجونة، أبرزها هو الحصول على الثلاث نقاط، والاقتراب من صدارة الدوري".

بعد التأخر بهدف.. الأهلي يفوز باللقاء 🔥

محمد ناجي جدو سجل للجونة في الدقيقة 53 ⚽️

وسجل للأهلي كريم نيدفيد وناصر ماهر 🔴🔴 pic.twitter.com/nj3euFNBDj — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

محمد يوسف أشار إلى أن تغييرات الأوروجوياني مارتين لاساراتي، المدير الفني للفريق، لعبت دورًا كبيرًا في قلب الطاولة على الجونة بعد مشاركة جيرالدو وكريم نيدفيد ومروان محسن".

وشدد مدرب الأهلي على أن هناك تباين في أداء الفريق الأحمر، سببه ضغط المباريات الذي يعاني منه خلال الفترة الحالية.

الأهلي حقق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجونة، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري الممتاز.