محمد يوسف: الأهلي قادم ولا زال الوقت مبكرًا للحديث عن لقب الدوري

محمد يوسف يتحدث عن حظوظ الأهلي ومنافسة الزمالك وتألق جيرالدو ومحمد هاني وكريم نيدفيد ومستوى حسين الشحات بعد الفوز على الداخلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي المصري حول المنافسة على بطولة الدوري بعد الفوز على الداخلية.

وكان الأهلي قد تغلب بثلاثية مقابل هدف وحيد على الداخلية، ليستمر في تضييق الخناق على المتصدر الزمالك.

وعقب المباراة، قال محمد يوسف في حديث لقناة أون سبورت إن الحديث عن الفوز بالدوري لا زال يحتاج الكثير من الوقت.

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة وحققنا فوزًا هامًا في الصراع على الصدارة، ومستوى جيرالدو ومحمد هاني وكريم نيدفيد كان مبشرًا"

تصريحات محمد يوسف عقب فوز الأهلي على الداخلية #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/IvwwxyeGrl

— ON Sport (@ONsportEg) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وحول حسين الشحات قال: "لقد صنع حسين هدفًا رائعًا لجيرالدو، وسدد كرة رائعة في شوط المباراة الثاني تصدى لها محمد صبحي، ومع الوقت سيقدم أفضل ما لديه.

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يذكر أن الأهلي أصبح يبتعد عن الزمالك بفارق 10 نقاط، مع وجود مبارتين مؤجلتين للأهلي يحتاج الفوز بهما لجعل الفارق 4 نقاط فقط.