محمد يوسف: سموحة عنيد ويجب التركيز لحسم لقب الدوري

هل ينجح الأهلي في التتويج باللقب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، على أن مواجهة فريقه أمام سموحة ستكون في غاية الصعوبة.

الأهلي سيواجه سموحة مساء يوم السبت، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يوسف قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "المنافس لديه طموح ورغبة في الحصول على الثلاث نقاط، وهو بالطبع طموح مشروع للجميع".

مدرب الأهلي تابع: "فريقنا يمتلك دوافع أكبر، لأنه مطالب بالفوز باللقب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تركيز شديد للغاية".

محمد يوسف 🗣️



واجهنا سموحة كثيرًا من قبل والفريق قدّم مباريات قوية أمامنا وكان دائمًا خصمًا صعبًا

كذلك سيكون الأمر في هذه المباراة أيضًا لكن مع مزيد من الصعوبة لأنهم يريدون تأمين البقاء في الدوري وبالتالي سيقاتلون على النقاط الثلاث pic.twitter.com/gZmlUsDi1r — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

محمد يوسف أردف: "سموحة قدم مباريات قوية أمام الأهلي، وهو منافس عنيد، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد الفترة لتخطي هذه المواجهة".

وواصل: "نعرف جيدًا أن سموحة يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي، من أجل تأميل موقفه من البقاء في الدوري".

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الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة، قبل 5 مباريات من نهاية المسابقة.