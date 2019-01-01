محمد هاني: نعيش لحظات تاريخية عقب الفوز بالدوري

تصريحات محمد هاني عقب تتويج الأهلي بالدوري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال محمد هاني نجم النادي الأهلي وظهيره الأيمن إن اللاعبين يعيشون لحظات تاريخية عقب تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال محمد هاني إن التتويج باللقب جاء بعد منافسة شاقة ومجهود كبير بذله اللاعبون على مدار الموسم كاملًا على الرغم من الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق.

وأضاف: "رغم كل ذلك شخصية النادي الأهلي حضرت لتبرز من هو بطل الدوري أمام الجميع، لذلك علينا جميعًا أن نحتفل الآن بهذا الإنجاز الذي سيظل جزءًا من تاريخ هذا النادي الكبير"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.