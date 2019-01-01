الدوري المصري الممتاز

محمد هاني: نعيش لحظات تاريخية عقب الفوز بالدوري

آخر تحديث
التعليقات()
Egypt
تصريحات محمد هاني عقب تتويج الأهلي بالدوري

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال محمد هاني نجم النادي الأهلي وظهيره الأيمن إن اللاعبين يعيشون لحظات تاريخية عقب تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري.

اختيارات المحررين

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

وعقب المباراة قال محمد هاني إن التتويج باللقب جاء بعد منافسة شاقة ومجهود كبير بذله اللاعبون على مدار الموسم كاملًا على الرغم من الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق.

وأضاف: "رغم كل ذلك شخصية النادي الأهلي حضرت لتبرز من هو بطل الدوري أمام الجميع، لذلك علينا جميعًا أن نحتفل الآن بهذا الإنجاز الذي سيظل جزءًا من تاريخ هذا النادي الكبير"

الدوري في الجزيرة - الأهلي يحتفظ بلقبه المفضل ويبدأ الطريق للنجمة الخامسة

يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.

إغلاق