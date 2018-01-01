محمد هاني: الأهلي هو من صنع أسمائنا وأنا لا أفكر في الاحتراف

المارد الأحمر تلقى الهزيمة، لكنه صعد لدور المجموعات بنتيجة لقاء الذهاب، ظهير أيمن الفريق يؤكد أن المباراة كانت صعبة للغاية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد هاني؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، أن تركيز جميع اللاعبين في الفترة الحالية منصب فقط في مباريات الفريق سواء بالدوري أو دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن مواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي، كانت صعبة للغاية".

وتلقى المارد الأحمر أمس الأحد، الهزيمة أمام الفريق الإثيوبي بهدف نظيف، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، لكنه تأهل لدور المجموعات بفضل فوزه في الذهاب بثنائية نظيفة.

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هاني قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الحمد لله على التأهل، مرحلة وعدت، الظروف كانت صعبة للغاية، والمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، بسبب المناخ والملعب، لكننا كنا رجال، قدمنا من مصر ولا هدف أمامنا سوى الصعود، لتحقيق الهدف الكبير في النهاية، بطولة أفريقيا الحالية ستكون للأهلي، صعدنا العامين الماضيين لنهائي، لكن لم نكن موفقين".

عن مركزه المفضل، أوضح: "أرتاح في مركز الظهير الأيمن، لكنني مستعد للعب في أي مركز وفقًا لرؤية المدير الفني، وأنا أحاول أن أثبت نفسي في أي مركز، وظهرت بشكل جيد في قلب الدفاع".

🗨️محمد يوسف: لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى سوى من شارك في المباراة. معلول وفتحي تواجدا معنا لمجرد عدم سفرنا بـ 14 لاعبا فقط. لم يكن أمامنا أي خيارات بخصوص تغيير التشكيل. pic.twitter.com/KDCyKGCCdj — جول مصر (@goaleg) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

بشأن خوضه تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة:"لا أفكر في أي عروض حاليًا، الأهلي محتاج كل لاعب، هو من صنع أسمائنا ومنه انضممت للمنتخب، الفترة المقبلة صعبة للغاية، لدينا مباريات مؤجلة في الدوري، نحتاج للفوز بها للرجوع لمكاننا الطبيعي في المركز الأول".

واختتم: "نعد الجمهور بالعودة لمركزنا الطبيعي، الفترة الماضية عادت الروح والأداء والانتصارات، وأنا لا أفكر في الاحتراف، أؤدي ما عليّ في المران، وأسعى لإثبات نفسي في كل مرة أحصل على فرصة".

ويعتمد محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، على هاني في المباراتين الأخيرتين في مركز قلب الدفاع، إثر إصابة سعد سمير؛ مدافع الفريق، ووجود نقص عددي في ذلك المركز بسبب الإصابات.

يذكر أنه من المنتظر أن يجري الاتحاد الأفريقي "كاف" قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في 28 من الشهر الجاري.