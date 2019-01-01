محمد نور يُطالب جماهير الاتحاد بعدم القسوة على اللاعبين بعد خسارة الكأس

التعاون استحق لقب الكأس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، رسالة خاصة إلى جماهير النادي بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر الاتحاد لقب الكأس أمام التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

إدارة التعاون تلتقط الصور التذكارية مع كأس الملك 📸 pic.twitter.com/rFNrhD8ECL — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وطالب نور في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة من الجماهير عدم القسوة على لاعبي فريق الكرة.

النصر يُهني التعاون بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

نور أضاف في تصريحاته أن الاتحاد عانى بشكل كبير من فجوة خلال المباراة، والمدرب سييرا لم يوفق في التغييرات، ولكني لن ألومه لأنه قدم عملًا كبيرًا يستحق الثناء.

وأكدت نور أن التعاون استحق لقب الكأس، مؤكدًا أن مشاركة جهاد الحسين في الشوط الثاني غيرت شكل المباراة، بعدما كانت هجمات الاتحاد هي الأخطر خلال الشوط الأول.