محمد نور مدافعًا عن نونو سانتو: احترمته أكثر بعد كلاسيكو النصر

جماهير الاتحاد ليست مقتنعة بما يقدمه سانتو مع الفريق

أكد محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، على أن جماهير ناديه ليست مقتنعة بطريقة البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني الحالي للفريق، متحدثًا عن بعض الأمور الإيجابية التي صدرت منه.

جماهير الاتحاد ليست مقتنعة بنونو سانتو

نور قال خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "الكثير من جماهير نادي الاتحاد غير مقتنعين بطريقة لعب نونو سانتو، ولكنها الطريقة المربحة للفريق، وفي نفس هي غير ممتعة للمشاهد، لأنه يرغب في تحقيق النتائج فقط".

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Shahid Shahid

أسطورة الاتحاد تابع: "احترمت نونو سانتو لأنه جاء للمنطقة التي أحبها، بعد رده على كيفية خوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر وهو يعاني من النقص العددي".

وواصل: "المدرب البرتغالي رد بأن فريقه لا يعاني من أي نقص عددي، ولا تضعوا في بالكم هذا الكلام، ولا أريده أن يصل إلى اللاعبين، لأننا لسنا ناقصين عدديًا".

واختتم نور تصريحاته قائلًا: "عندما يعاني لاعب من الاتحاد من أي إصابة عضلية خلال المباراة، تجد سانتو ينظر إلى المعد البدني المتواجد على مقاعد البدلاء، يعاتبه على الحمل البدني الذي أصاب اللاعب".

ماذا قدم نونو سانتو مع نادي الاتحاد

تولى نونو سانتو مهمة تدريب فريق نادي الاتحاد قبل بداية الموسم الحالي، خلفًا للروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق السابق، الذي رحل بعد نهاية عقده.

سانتو قاد الاتحاد في 6 مباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين، حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يذق طعم الخسارة.

سجل الاتحاد تحت قيادة سانتو 9 أهداف، واستقبل هدف واحد، ودائمًا ما يخسر الاستحواذ في معظم مبارياته، الأمر الذي يجعل جماهير العميد تهاجمه.

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