محمد نور : الاتحاد يحتاج الكثير من أجل العودة وأشكر الجماهير

الاتحاد سقط مُجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف

أشاد أسطورة نادي الاتحاد السعودي اللاعب محمد نور بجماهير الفريق التي دعمت الفريق خلال مباراته أمام الأهلي في ديربي جدة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد سقط مُجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وعلق نور عقب المباراة عبر حسابه في "سناب شات" قائلاً : "لم أتمنى أن أكون في الملعب مثل هذه المباراة، فقد ظهرت الجماهير بشكل رائع ودعمت الفريق بقوة في عز تأخره في النتيجة بهدفين".

وأكمل أبو نوران تصريحاته : "نادي الاتحاد يحتاج إلى الكثير من العمل للعودة إلى منصات التتويج من جديد، وللأسف ما عندنا اللاعب السعودي القادر على حمل مسؤولية الفريق، باستثناء لاعب أو أثنين".

وأشاد نور باللاعبين قائلاً : "اللاعبين لم يقصروا أمام الأهلي، والحقيقة ما توقعت أن نظهر بهذه النتيجة، وأداء الشوط الثاني تحديدًا كان رائعًا".

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وأنهى نور تصريحاته : "ننتظر فترة الانتقالات الشتوية ودعم الإدارة، وأتمنى أن يكون اللاعبين المحترفين الُجدد في عطاء كريم الأحمدي".