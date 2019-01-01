محمد نور يرشح ظهير أيسر للانضمام إلى الاتحاد

هل ينضم مُرشح نور لصفوف الاتحاد؟

رشح محمد نور، قائد نادي اتحاد جدة السعودي السابق، أحد اللاعبين المواليد، من فرق أحياء مكة المكرمة، للانتقال لصفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نور حرص خلال الأيام الماضية، على دعم فريق الاتحاد، وذلك بتواجده بشكل دائم في تدريبات الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن أحد لاعبي المواليد من فرق أحياء مكة المكرمة، دخل في اختبارات ميدانية مع الاتحاد، بتوصية من محمد نور.

ومن جانبه، وافق الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للاتحاد، على مشاركة اللاعب الذي رشحه نور، في تدريبات العميد، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

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وفي حالة نجاح اللاعب في تجربته الميدانية، سيوافق هينك تين كات، على قيده في خانة المواليد الشاغرة، في قائمة الاتحاد.

ويدرس تين كات حاليًا، تدعيم صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل بناء فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر، برصيد 12 نقطة، حققهم من الفوز في 4 مباريات، حيث خسر 8 مباريات، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير ممد بن سلمان للمحترفين.