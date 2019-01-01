محمد نور يكشف موقفه من العودة للاتحاد

هل يعود محمد نور إلى الاتحاد؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف محمد نور، أسطورة الاتحاد، عن موقفه من العودة إلى النمور في يناير المقبل.

نور تعرض للإيقاف في 2016 لمدة 4 سنوات بسبب سقوطه في اختبار المنشطات.

وقال نور في تصريحات تلفزيونية: "حتى هذه اللحظة لم أقرر إن كنت سأعتزل كرة القدم بصورة نهائية أم أعود في العام المقبل".

وأوضح: "القرار ليس سهلًا. الأوضاع في النادي لا تسر عدو ولا حبيب وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب".

وتمنى صاحب الـ 41 عامًا التوفيق للهلال أسيويًا وعبور السد القطري للوصول إلى النهائي.

جدير بالذكر أنّ نور تحدث عن رأيه فيما يحدث في النادي وتراجع المستوى مؤكدًا أنّ العميد سوف يخرج من كبوته قريبًا.