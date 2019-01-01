محمد كنو: توقعت حصول سلطان الغنام على جائزة الأفضل

لاعب الهلال نافس رباعي على جائزة أفضل لاعب محلي، وحصدها في النهاية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكن محمد كنو؛ لاعب الهلال السعودي، متوقعًا حصوله على جائزة أفضل لاعب محلي في الموسم المنقضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مرشحًا سلطان الغنام؛ لاعب النصر، لحصد الجائزة.

لاعب الزعيم حصد الجائزة بعد منافسة مع الغنا، وصالح الشهري من الرائد، وعبد العزيز البيشي من الاتحاد، وعبد الفتاح آدم من التعاون.

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وقال كنو، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، على هامش الحفل: "الحمد لله على كل شيء، ربنا يجازي كل فرد على تعبه، لكن لولا زملائي والجهاز الفني ومجلس الإدارة وجمهور الهلال ما وصلت لهنا".

وأضاف: "كان موسمًا متعبًا، كنا نخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة، لذلك عانينا كثيرًا من الإرهاق، وفي النهاية لم أكن متوقعًا أن أحصل على هذه الجائزة، بل توقعت سلطان الغنام، كونه حصل على لقب البطولة رفقة النصر".

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يذكر أن كنو شارك الموسم الجاري في 32 مباراة بالدوري وكأس الملك، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.

وفشل الهلال في الحفاظ على لقب الدوري، بعدما تأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر، الذي توج بطلًا بعد غياب دام ثلاثة أعوام.