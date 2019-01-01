كنو: سنظهر أمام الاتحاد بشكل يليق باسم الهلال

لاعب وسط الهلال يتحدث عن مواجهة الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد محمد كنو، لاعب وسط فريق نادي الهلال، على أن فريقه يفكر جيدًا في لقاء الاتحاد المقبل، والمقرر له غدٍ الثلاثاء.

الهلال سيواجه الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب.

كنو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كل تركيزنا على مباراة الاتحاد، وسنظهر بشكل جيد يليق باسم نادي الهلال".

محمد كنو واصل: "الهلال يمتلك أفضل المحاور في السعودية، وهذ الأمر إيجابيًا، ويزيد من قوة الزعيم الفنية".

مباراة ذهاب دور الربع نهائي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينتظر تحديد المتأهل من مباراة العودة التي ستقام غدٍ الثلاثاء.