لاعب الجزيرة الإماراتي: جماهير اتحاد جدة الأفضل في العالم

لاعب الجزيرة يتغزل في جماهير الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اختار محمد فوزي، مدافع فريق الجزيرة الإماراتي، جماهير نادي الاتحاد السعودي، كأفضل جماهير في العالم من وجهة نظره.

محمد فوزي قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية: "أرى أن جماهير الاتحاد هي الأفضل في العالم، نظرًا لدعمها الكبير لفريقها"

وتابع: "من يوم متابعتي للدوري السعودي، كنت أتابع الاتحاد وخاصة محمد نور، لأني جذبني الجمهور اللي يرفع أداء اللاعبين"

مدافع الجزيرة واصل: "جماهير الاتحاد حماسية وضاغطة على الخصم 90 دقيقة، وأرى أنها الأفضل".

واختتم فوزي تصريحاته قائلًا: "الجمهور يكون اللاعب رقم 12 وداعم دائمًا للفريق، حتى لو كان الأخير في الدوري مثل ما حدث الموسم الماضي".

وكان الاتحاد يعاني الموسم الماضي على المستوى المحلي، حيث كان يصارع الهبوط طوال الموسم، حتى الأسابيع الأخيرة التي شهدت صحوته.