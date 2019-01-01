محمد فضل يتحدث عن تأجيل لقاء القمة.. وحقيقة استقالته من اتحاد الكرة

أزمة بين الأندية بسبب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.

وأصدرت اللجنة الخماسية أمس الثلاثاء، تأجيل لقاء الأهلي والزمالك الذي كان مقررًا له السبت المقبل، لأجل غير مسمى بسبب توجيهات أمنية.

وقال فضل في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: " تأجيل مباراة القمة قرار أمني بحت لا مجال للحديث في هذا الأمر عن أي اعتبارات أخرى".

وتابع نجم الأهلي السابق: "إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن".

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وأضاف عضو اللجنة الخماسية: "العلاقة التي تجمعني مع جميع أعضاء اللجنة الخماسية وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتقديم لقاء الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل بدلًا من تأجيلها بسبب لقاء الأبيض مع جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.