محمد فضل : من أخطأ في السوبر المصري سيُعاقب ولا أحد فوق القانون

تواجدت داخل الملعب وأوضحت كل شيء للجنة

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم على عدم التهاون في الأحداث التي صاحبت مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4\3 بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي تصريحات تلفزيونية قال فضل : "سيتم توقيع عقوبة على كل من خرج عن النص في مباراة السوبر، وكل من خرج عن النص في السوبر سيُعاقب، ولا أحد فوق القانون”.

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فضل تابع تصريحاته : "تواجدت داخل الملعب وأوضحت كل شيء للجنة، وكل مسؤول تواجد في الملعب سينقل ما حدث”.

وواصل فضل تصريحاته التلفزيونية "الفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".

وقام مسؤول الاتحاد المصري بتوجيه رسالة "لبعض المسؤولين"، مشيرًا إلى أن ما يحدث فتنة والخروج عن النص سيقابله رد فعل قوي وعقوبات رادعة.

الاتحاد المصري : سنُعاقب المُخطئ في مباراة الأهلي والزمالك ومباراة القمة في موعدها

وبالحديث عن مباراة القمة المنتظرة يوم الإثنين المُقبل قال : "القمة في موعدها وتلقينا خطابًا بموافقة الأمن، ولا توجد أي نية للتأجيل".