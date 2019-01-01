محمد فضل : استاد القاهرة يحتضن مباراة ودية لمصر قبل افتتاح كأس أمم أفريقيا

مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية على جاهزية جميع الملاعب التي ستستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا نع بداية شهر يونيو المُقبل.

مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بحضور 24 منتخب للمرة الأولى في التاريخ.

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فضل قال في تصريحاته لموقع اللجنة المنظمة للبطولة: "نجحت اللجنة المنظمة في تجهيز 24 ملعبا للتدريب بواقع ملعب لكل منتخب مشارك في البطولة، وأجرت لجان التفتيش زيارات للتأكد من جاهزية تلك الملاعب".

وعن استاد القاهرة قال فضل : "لوائح البطولة والاتحاد الأفريقي تنص على إقامة مباراة واحدة على كل ملعب من الملاعب المستضيفة لدراسة ملاحظات كل منتخب، لذا فلا مانع من إقامة مباراة للمنتخب المصري على استاد القاهرة".

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المنتخب المصري يخوض مباراتين وديتين مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يخوض أحداهما على استاد القاهرة.