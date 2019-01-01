محمد غلام لجول : أكرم عفيف باقٍ في السد وجاهزون لمونديال الأندية

عيال الذيب" يدخلون المسابقة بطموحات كبيرة جدًا من أجل تحقيق إنجازًا جديدًا

ساعات قليلة تفصل نادي السد القطري عن خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام فريق هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا ليقص شريط الافتتاح في البطولة.

"عيال الذيب" يدخلون المسابقة بطموحات كبيرة جدًا من أجل تحقيق انجازًا جديدًا وهو ما انعكس على تصريحات مدير الفريق محمد غلام لموقع جول والتي أكد فيها جاهزية الزعيم لخوض المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية أمام فريق هينجين سبورت بطل الأوقيانوسيا.

وبالتزامن مع احتفال النادي بمرور 50 عامًا على إنشاءه وقبل انطلاق مونديال الأندية كان لجول حوار خاص مع لاعب الزعيم السابق محمد غلام والذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي للنادي ..

ماذا أعدت الإدارة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء نادي السد؟

في البداية لابد أن أبارك لجماهير ومؤسسي ومسؤولي نادي السد بمناسبة الوصول إلى 50 عامًا بالتزامن مع انطلاق محفل عالمي مثل بطولة كأس العالم للأندية، وبالنسبة للإعداد كان بسيطًا إلى حد ما فقط غيرنا شعار النادي فهذا خامس شعار في التاريخ للنادي.

ما هو سبب تغيير الشعار؟

تغيير الشعار فقط مرتبط بفكرة الوصول إلى 50 عامًا على تأسيس النادي فقط وليس لأي هدف أخر، وقررنا هذا الأمر كنوع من التوثيق للحدث.

هل هناك تخطيط لخوض مباراة عالمية تزامنًا مع هذا الحدث؟

للأسف الوقت ضيق جدًا فنحن لا نمتلك رفاهية خوض مباراة ودية مع فريق كبير، نظرًا لعودة اللاعبين منذ أيام من المنتخب بعد نهاية بطولة خليجي 24 والآن نبدأ خوض منافسات كأس العالم للأندية وبعدها نعود للمسابقة المحلية، لذلك هناك صعوبة في هذا الأمر.

ما هي طموحات نادي السد بعد الوصول إلى العام الـ50؟

الفريق حقق جميع البطولات المحلية وحتى على الصعيد القاري أيضًا، وهدفنا أن يستمر الفريق في هذا النجاح بالتأكيد، ويمكن القول أن بطولة دوري أبطال آسيا هي الهدف من أجل تحقيقها للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

هل هناك رضا على عمل الإسباني تشافي، وهل توجد نية للتغيير؟

بالعكس تمامًا طبيعة نادي السد تبحث عن الاستقرار والتقييم يكون أخر الموسم سواء للمدير الفني أو اللاعبين، لذلك نحن حاليًا نشعر بالرضا تجاه جميع المتواجدين داخل النادي ولا توجد أي نية للتغير.

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هناك العديد من المشاهير الذين مروا على النادي، هل هناك تخطيط لضم نجم جديد؟

الفريق بالفعل مر عليه العديد مثل راؤول جونزاليس وتشافي والبرازيلي روماريو وليبوف وجابي، وايضًا جميع المحترفين مميزين في قارتهم ومع منتخبات بلادهم، والحقيقة حتى الآن لا تواجد نية لإجراء أي تغيير خلال الموسم الحالي، والحديث عن ذلك قد يكون الموسم المُقبل.

ما هي طبيعة عقد أكرم عفيف مع السد، هل مازال معارًا من فياريال الإسباني؟

مازال عقده مع فياريال ساريًا حتى الآن وتنتهي مع نهاية الموسم والنية لدى الإدارة هي الإبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق.

ما هو موقف الإدارة في حالة وصول عروض احترافية للاعبين المحليين؟

بالتأكيد نادي السد يقف مع الوطن ولا مانع في منح أي لاعب فرصة خوض تجربة احترافية في حالة وصول عرض مناسب له.

في النهاية ما هو طموح النادي في بطولة كأس العالم للأندية؟

بالتأكيد نمتلك طموحًا كبيرًا خاصة وإننا حصلنا على المركز الثالث عام 2011، وسندخل هذه النسخة بطموحات كبيرة من أجل تحقيق إنجاز جديد.