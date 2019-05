محمد عواد يودع زملائه بالوحدة قبل العودة للإسماعيلي

حرص لاعبو فريق نادي الوحدة السعودي، على توديع زميلهم المصري محمد عواد، حارس مرمى الفريق، قبل رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وكان عواد انتقل لصفوف الوحدة مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الإسماعيلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى.

عواد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا تجمعه بزملائه لاعبي فريق الوحدة.

End of the season... thanks to the team and the team work , it was a great season ...good luck guys ... coming back to my home #ismailiclub ❤️ pic.twitter.com/ZivSssJM8n