محمد عواد: خالد عيسى شرّف كل حراس العرب

فيفا اختار حارس العين الإماراتي نجمًا خلال مباراتين بكأس العالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد المصري محمد عواد؛ حارس مرمى الوحدة السعودي، بالأداء الذي ظهر به خالد عيسى؛ حارس مرمى العين، خلال كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

عيسى قاد الزعيم الإماراتي للتأهل إلى نهائي المونديال، بعدما تصدى ركلات الجزاء الأخيرة، ليفوز العين بنتيجة 5-4، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولجأ لضربات الترجيح.

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وكتب عواد، مهنيئًا عيسى ومواطنه حسين الشحات؛ المصري المحترف في العين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لنادي العين وللحارس الكبير خالد، شرفت كل حراس العرب، وحسين الشحات ابن بلدي شرفت مصر والعرب".

الشحات رد في تغريدته: "خالد حارس كبير وإن شاء الله يأخذ أحسن حارس في البطولة، لأنه يستحق".

مبررروك لنادي العين و للحارس الكبير خالد شرفت كل حراس العرب وحسين الشحات @husseinelshahat ابن بلدى شرفت مصر و العرب 🇦🇪🇪🇬 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وكان عيسى قد اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نجمًا لمواجهتي العين أمام ويلينجتون النيوزيلاندي بالدور الأول في المونديال، وكذلك خلال مواجهة ريفر بليت بقبل النهائي.

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.