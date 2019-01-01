محمد عطوة يتحدث عن مفاوضات الزمالك.. ورسالة لحمدالله

عطوة ظهر بشكل مميز مع الرائد الموسم المنصرم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد عطوة، مدافع الرائد السعودي، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب الزمالك المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان عطوة قد انضم للرائد السعودي بداية الموسم الماضي، حيث قدم مستوى مميز مع النادي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عطوة في تصريحات تليفزيونية: "انضممت للرائد في بداية الموسم الماضي خاصًة بوجود محمود عبدالرازق شيكابالا".

وأضاف إنه يتبقى له فقط في عقده 6 أشهر، وسيحسم بعدها مصيره إما التجديد للرائد السعودي أو العودة للدوري المصري عبر الزمالك.

واختتم عطوة: "أخطر مهاجم واجهته في الدوري السعودي هو عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، وحزين للغاية لغيابه عن أمم إفريقيا".

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وتنطلق أمم إفريقيا نهاية الأسبوع الجاري، بمصر، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، حيث ستشهد منافسة قوية على اللقب.