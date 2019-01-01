مدافع الزمالك: سنحارب للتتويج بالكونفدرالية وسنفوز على النجم في تونس

هل سيحقق الزمالك الفوز على النجم الساحلي في تونس؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عبد السلام، مدافع فريق نادي الزمالك، على أن تتويج فريقه ببطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، أمر مهم بالنسبة للقلعة البيضاء وللجماهير.

عبد السلام قال خلال تصريحات عقب المباراة: "نشكر الجمهور على المساندة، وقدمنا مباراة جيدة، وفي المباراة الثانية سنحقق الفوز والتأهل".

مدافع الزمالك تابع: "هدفنا هو إسعاد الجماهير، وسنلعب مباراة العودة على تحقيق الفوز فقط، لأن الزمالك فريق كبير".

"بالدم والروح.. أفريقيا مش هتروح"

جماهير الزمالك تعرف جيدًا صعوبة مباراة العودة أمام النجم الساحلي 🔴⚪️#الزمالك_النجم_الساحلي #أفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LeJ3mHiEjF — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

محمد عبد السلام أردف: "سنلعب مباراة العودة وسنحقق الفوز، والنجم الساحلي فريق محترم".

واختتم مدافع الزمالك تصريحاته قائلًا: "سنلعب بهدف تحقيق اللقب، وسنحارب من أجله، ولا بديل أمامنا سوى تحقيقه".

الزمالك فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.