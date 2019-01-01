محمد عبد الباسط يقترب من الشارقة

لاعب الوحدة سيخوض تجربة جديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة البيان الرياضي الإماراتية عن موافقة إدارة الوحدة على انتقال لاعب وسط الفريق "محمد عبد الباسط" للشارقة.

ويأتي هذا بعدما فقد الوحدة مؤخرًا لاعب وسطه سلطان الغافري بانتقاله في صفقة انتقال حر للجزيرة.

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وأكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم في الوحدة سعي الفريق لدعم خط وسطه بلاعب آسيوي ذو مستوً عالٍ خلال الصيف الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الإخفاق في التعاقد مع لاعب آسيوي جديد سيُجبر الوحدة على تجيد عقد الكوري الجنوبي ريم تشانج وو لموسم إضافي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا ارتدى قميص الوحدة قادمًا من عجمان صيف 2015، وقد خاض مع الفريق هذا الموسم 14 مباراة في دوري الخليج العربي لم يُسجل خلالها أي هدف، وينتهي عقد عبد الباسط مع الوحدة عام 2022.