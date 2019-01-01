محمد عبدالغني يكشف حقيقة رغبته في فسخ عقده مع الزمالك من أجل الأهلي

عبدالغني يخرج عن صمته في ظل أزمات الزمالك

كشف محمد عبدالغني مدافع نادي الزمالك، عن حقيقة تلقيه عروض وإغراءات خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة في مستحقات لاعبيه، بسبب الضائقة المالية الذي يمر بها، حيث تسعى إدارة النادي لحل وتسوية الأزمة سريعًا.

محمد عبدالغني أصبح من أفضل المدافعين في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه بالقميص الأبيض ولفت انتباه الكثير من الأندية، حيث ربطته بعض التقارير بإغراءات من النادي الأهلي لفسخ عقده مع الزمالك.

وأكد مدافع الزمالك، اليوم الأربعاء، أنه ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق خلال المرحلة المقبلة أو فسخ التعاقد مع النادي بأي حيلة أو طريقة ملتوية.

وقال عبدالغني عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يمكن أول مرة أكتب حاجة أو أرد على حاجة بتتقال عليا من ساعة ما جيت النادي، سواء بالوحش أو الحلو عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال أنان مركز في شغلي".

وأضاف: "باقي في عقدي مع نادي الزمالك سنتين وملتزم بعقدي مع النادي وأي خبر إني أفسخ عقدي مع النادي دا ملهوش أي أساس من الصحة وأي كلات بيتقال الفترة اللي فاتت غلط في غلط ولا عندي نية أني أمشي ولو في أي نية إني أمشي هيبقى عن طريق نادي الزمالك اللي ليه فضل عليا".

واختتم عبدالغني حديثه: "نتمنى مساندتكم للفريق الفترة اللي جاية".

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي.