محمد عبدالجواد: النصر الأقرب للفوز بالمنطق .. ولكن

الأهلي والنصر وجهًا لوجه في دوري أبطال آسيا

تحدث محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الراقي أمام النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقرر لها غدًا الأربعاء، حيث ستشهد منافسة قوية لخطف بطاقة نصف النهائي.

كان الأهلي قد حقق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي شباب الأهلي بركلات الترجيح في دور الـ16 بينما صعد النصر بعد الفوز على مواطنه التعاون بهدف دون رد.

وقال عبدالجواد في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "المواجهة ستكون قوية للغاية، بالإضافة إلى إثارة مباريات خروج المغلوب".

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وأضاف نجم الأهلي السابق: "العين والعقل والمنطق يقول أن النصر هو الأقرب للفوز على الأهلي في مباراة ربع النهائي".

وتابع عبدالجواد: "لكن الأهلي لديه عناصر قد يجلعوا الفريق ندًا قويًا داخل المباراة، واللقاءات تحسم في الملعب، وأتمنى أن يواصل الأهلي مشواره والتأهل إلى الدور المقبل".

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر الهامة غدًا، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد جاسم بن حمد، حيث الفائز من اللقاء يواجه الفائز من باختاكور وبرسبوليس من مباراة ربع النهائي الثانية.